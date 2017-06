Signia organise un symposium sur les acouphènes à l’IFOS

Détails Publié le jeudi 15 juin 2017 10:21

Congrès mondial d’ORL

Le symposium Signia se déroulera le lundi 26 juin à 12 h 30, au Palais des congrès de Paris-Porte Maillot.

À l’occasion du congrès mondial ORL, l’IFOS, l’industriel de l’audiologie Signia organise un symposium portant sur la thématique des acouphènes. Ce Symposium se déroulera le lundi 26 juin à 12 h 30, au Palais des congrès de Paris-Porte Maillot.

Cette présentation scientifique intitulée « Tool kits in hearing aids for Tinnitus sound therapy » reviendra sur l’ensemble des solutions proposées pour la gestion des acouphènes et sur la toute nouvelle approche, la Thérapie d’inhibition latérale (TIL).



Elle sera abordée par le Dr Ronny Hannemann, référent recherche et développement chez Signia — Solutions Auditives Siemens, et Philippe Lantin, audioprothésiste et responsable produit au sein de la firme.



« La TIL est une nouvelle approche cliniquement validée qui permet de réduire la perception de l’acouphène tonal par amplification encochée, réduisant ainsi les symptômes de façon à ce qu’ils ne perturbent plus la vie des patients », précise le fabricant de solutions auditives.



Pour vous inscrire, suivez ce lien.