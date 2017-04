Découvrez la nouvelle édition du hors-série Audio infos dédié aux protections contre le bruit

Détails Publié le mercredi 26 avril 2017 09:14

Édition

La nouvelle édition du hors-série Protections auditives est disponible.



Audio infos édite la deuxième édition de son hors-série consacré aux protections auditives, baptisé Les solutions pour se prémunir du bruit – L’offre du marché 2017-2018.

Il est classique de dire que l’oreille n’a pas de paupière, elle ne peut assurer elle-même une protection suffisante contre les agressions physiques auxquelles elle peut être exposée. Les mécanismes physiologiques de défense contre les forts niveaux sonores, notamment le réflexe stapédien, sont souvent insuffisants pour éviter les traumatismes conduisant à des atteintes auditives. Que ce soit pour l’exercice professionnel ou pour les activités de loisirs, il existe une grande diversité de protections individuelles contre le bruit (PICB). Durant un concert, en discothèque, lors de la pratique d’un instrument de musique ou d’autres activités bruyantes, telles que le tir, le bricolage, les pressions acoustiques peuvent être très élevées sur une durée d’exposition parfois trop longue. Au travail, si la charge sonore dépasse certaines valeurs qui seront rappelées plus loin, il est nécessaire et même obligatoire d’utiliser des protections contre le bruit. Certains protecteurs auditifs peuvent aujourd’hui laisser passer les fréquences conversationnelles, ou ne pas modifier les qualités de la musique.



Ce petit guide qui s’adresse aussi bien aux audioprothésistes qu’aux clients finaux dresse un panorama (non-exhaustif) des protections individuelles contre le bruit (PICB) disponibles sur le marché français.

Un guide qu’il vous est possible de commander en cliquant ici . Alors à l’approche de l’été et de ses festivals, plus de raison de sortir sans protection !



Guide Audio infos – Les solutions pour se prémunir du bruit 2017-2018

56 pages - 10 euros