AuditionSolidarité accoste à l’AP-HM de Marseille

Détails Publié le vendredi 21 avril 2017 15:11

HUMANITAIre



AuditionSolidarité prévoit déjà une autre mission "Audition" les 24 et 25 septembre à Marseille.

« C’est une première mission très prometteuse ! », s’enthousiasme Odile Petit, co-fondatrice et vice-présidente de l’association AuditionSolidarité.

Composée d’audioprothésistes, d’orthophonistes, d’un fabricant d’embouts et d’ORL, l’équipe de l’association s’est rendue à Marseille les 4 et 5 avril dernier. Objectif de ce déplacement : initier la première mission « Audition » au sein de l’hôpital de La Conception (AP-HM). À l’instar des missions parisiennes à l’AP-HP, cette opération était destinée à venir en aide aux personnes sourdes ou malentendantes vivant dans une grande précarité, sans couverture sociale ou bénéficiaire de l’Aide Médicale d’État. Et pour une première expérience dans la cité phocéenne, ce sont38 personnes qui ont été reçues et 16 qui ont été appareillées. Au total, 29 appareils auditifs ont ainsi été recyclés et adaptés. Un bilan très encourageant, rendu possible grâce à la coopération et à l’engagement des associations partenaires de la région, des nombreux mécènes et par l’accueil réservé par l’AP-HM à AuditionSolidarité. « Bien entendu, comme à chaque mission, notre objectif est de revoir toutes les personnes que nous avons rencontrées afin d’assurer un suivi régulier et de procéder aux éventuels réglages nécessaires, précise Odile Petit. Cette mission « Audition » s’est révélée encore une fois extrêmement enrichissante et nous avons tous été admiratifs de la belle énergie qui se dégage des habitants de la ville ! Nous attendons avec hâte de revenir à Marseille les 24 et 25 septembre prochains, toujours à l’hôpital La Conception, pour une nouvelle mission auprès de ceux qui en ont le plus besoin. »