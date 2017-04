La Journée nationale de l’audition au Québec en mai !

Détails Publié le mardi 11 avril 2017 12:31

ASSOCIATION JNA



Toutes les informationsde cette journée sur : http://www.journee-audition.ca/

La Journée nationale de l’Audition, qui se tient en mars en France s’exporte désormais outre-Atlantique.

L’association JNA organise au Québec une journée dans toute la province canadienne, le 2 mai 2017. À l’instar de la JNA française, de nombreux professionnels de l’audition seront mobilisés, comme l’Ordre des Audioprothésistes du Québec, les associations de malentendants et celles de sensibilisation aux acouphènes. Des journées de dépistage seront proposées au public, et des kits seront délivrés aux participants.



