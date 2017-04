Indianapolis accueille le congrès de l’AAA 2017

Détails Publié le mercredi 5 avril 2017 13:16

AudiologyNow!

© f11photo / istockphoto

C’est aujourd’hui que débute, à Indianapolis, le congrès de l’American Academy of Audiology, AudiologyNow! La grand-messe internationale de l’audiologie, pendant laquelle de nombreux fabricants réalisent leurs lancements produits, se tiendra jusqu’au samedi 8 avril. À l’issue de ce congrès, Audio infos vous tiendra informés des nouveautés majeures qui ont été présentées lors de ces trois jours d’exposition.

Comme chaque année, à l’occasion du congrès américain, le site audiology-worldnews.com édite une revue spéciale, distribuée sur le congrès. Au sommaire cette fois-ci, une analyse du marché des audiomètres, une interview du futur p.-d. g. de William Demant et actuel directeur d’Oticon, Søren Nielsen, la collaboration entre MED-EL et une université espagnole pour développer un nouveau type de processeur de son, etc.

L’intégralité de cette édition spéciale est disponible ci-dessous.