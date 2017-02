AuditionSolidarité sous le feu des projecteurs sur France 5 !

Détails Publié le jeudi 16 février 2017 14:58

humanitaire

Les actions d'AuditionSolidarité seront mises à l'honneur sur France 5 du 20 au 24 février.



Du 20 au 24 février, France 5 diffusera cinq épisodes de sept minutes chacun sur les actions menées par l’association AuditionSolidarité au cours de l’année 2016 !



La série de reportages portera sur les différentes actions d’AuditionSolidarité (prévention auditive, action humanitaire en France et à l’étranger, recyclage des aides auditives aussi), mais également sur l’histoire et la vie de l’association. Cette diffusion est programmée à 14 h 20 dans la rubrique In Vivo du Magazine de la Santé présenté par le médecin ORL Michel Cymès, le docteur Marina Carrère d’Encausse et le docteur Benoît Thevenet.



Le reportage sera par la suite diffusé dans son intégralité. Une belle médiatisation pour l’association, mais aussi pour tout le secteur de l’audition, puisqu’une telle couverture télévisuelle est vraisemblablement inédite pour le monde de l’audioprothèse.







L’équipe de journalistes de France 5 a notamment assisté à une action de prévention auditive à Orléans, elle s’est rendue au siège d’AuditionSolidarité, à Yzosse, dans les Landes, afin de suivre le quotidien de l’association. L’équipe de tournage a également assisté à deux missions d’appareillage et de suivi à l’Hôtel-Dieu à Paris (AP-HP) et a fait le voyage jusqu’à Madagascar, afin d’assister à l’une des missions à l’étranger de l’association.







Revivez en vidéo la 23e mission humanitaire à l'étranger d'AuditionSolidarité et la 3e à Madagascar à Antananarivo dans l’école d'enfants sourds et malentendants AKA MA.



Durant cette semaine orientée sur le thème de la musique, 171 enfants ont été contrôlés ou ré-appareillés puis ont bénéficié d’une séance d’orthophonie. « Ils ont tous pour la première fois cette année participé à des ateliers musicaux (percussions) qui se sont révélés très efficaces combinés à de l’orthophonie. Grâce aux précédentes missions, les professeurs maîtrisaient déjà la fabrication d’embouts, le réglage des appareils, l’audiogramme et la prise d’empreinte, l’objectif de l’équipe était donc d’approfondir leur formation afin de rendre l’école complètement autonome », détaillent Odile Petit et Carole Ercole, co-fondatrices de l’association.



Depuis 2008, l'émission le Magazine de la santé traite plus spécifiquement des questions d'actualité (en lien depuis 2008 avec la rédaction de la plate-forme web de l'émission, Allodocteurs.fr). Un second volet de l'émission, intitulé Allô Docteurs aborde des thématiques non contingentes de l'actualité.



AuditionSolidarité mène plusieurs types d’actions :

- Des actions de prévention auditive : AuditionSolidarité intervient gratuitement dans des écoles et conservatoires de musique afin de sensibiliser élèves et professeurs à la protection de leur audition.

- Des actions humanitaires en France : AuditionSolidarité soutient les personnes défavorisées atteintes de déficience auditive en leur apportant une aide humaine et technologique.

- Des actions humanitaires à l'étranger : AuditionSolidarité appareille et redonne chaque année l'audition à plus de 500 enfants sourds et malentendants vivants dans la grande précarité.



Renseignements : www.auditionsolidarite.org, www.facebook.com/auditionsolidarite.org