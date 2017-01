Le concours de l’Audioprothésiste de l’année fait peau neuve !

Détails Publié le jeudi 19 janvier 2017 15:17

CONCOURS RAYOVAC 2017



Pour son dixième anniversaire, la compétition se modernise : le site, pour participer au concours, a été complètement repensé.

Qui sera le successeur de Pierre-Olivier Grenot en France ? Le concours de l’audioprothésiste de l’année démarre ce lundi 23 janvier 2017 avec une nouvelle formule.

L’événement est toujours organisé par le fabricant de piles Rayovac, Audios Infos et l’EHIMA (l’Association européenne des fabricants d’appareils auditifs), et la Fédération européenne des personnes malentendantes (EFHO), qui rejoint l’équipe des sponsors cette année. Un nouveau venu qui ne cache pas sa fierté de rejoindre le groupe, « nous sommes ravis de rejoindre ce concours en tant que sponsor à l’occasion de la 10e édition ! La profession est composée d’audioprothésistes qui fournissent un travail d’une très grande qualité, et l’Audioprothésiste de l’Année est la meilleure manière de récompenser leur travail remarquable et les soins extraordinaires qu’ils apportent aux patients », a annoncé Lidia Best, la vice-présidente de l’EFHO.

Aussi, pour son dixième anniversaire, la compétition se modernise : le site, pour participer au concours, a été complètement repensé, l’inscription simplifiée, et le l’événement bénéficie désormais de ses propres pages Facebook et Twitter. Finie la longue attente des patients pour savoir si leur témoignage a été retenu ! Les participants pourront recevoir des mises à jour sur les étapes du concours, comme l’avancée de la délibération, l’annonce du gagnant, mais aussi les différents récits collectés au cours des neuf dernières années. Ce relooking apparaît comme une évidence pour Paula Brinson-Pyke, la directrice marketing de Rayovac, qui déclarait : « Le concours a pris une ampleur considérable au cours de ces neuf dernières années, et il nous a semblé important de poursuivre sur cette lancée en repensant notre image, maintenant adaptée aux sourds et malentendants et dotée de nouvelles caractéristiques pour que notre site soit plus convivial ».



Pour plus d’informations sur le concours : http://www.audiologistoftheyear.eu/