JNA 2017 : Les smartphones pointés du doigt

JNA 2017



Une journée sans smartphone fait partie des initiatives lancée le 9 mars 2017 au cours de la Journée Nationale de l'Audition.

Le thème de la 20e édition de la Journée nationale de l’Audition est désormais connu.

L’association présidée par le Professeur Jean-Luc Puel cible cette année les téléphones portables et autres baladeurs qui comporteraient des risques pour la santé auditive. Le président se montre particulièrement inquiet pour la génération dite « Z », celle qui est née au milieu des années 90, alors que le téléphone portable « était déjà bien implanté au sein de la population (…) Ainsi, aujourd’hui toutes les générations utilisent plus ou moins un smartphone sans y prendre garde ».

Et pourtant, selon les chiffres avancés par la JNA, 75 % de la population mondiale possède un smartphone. Un objet sujet de forte dépendance, et qui peut également être utilisé pour écouter de la musique ou regarder des vidéos. Une omniprésence sonore qui pourrait conduire à un certain « avilissement » de ses utilisateurs. De plus, l’écoute précoce serait la cause de développement de plus en plus tôt de déficiences auditives et autres pathologies, comme les acouphènes. Aussi pour la première fois de son histoire, La Journée nationale de l’audition mènera — courageusement — le 9 mars 2017, une « Journée Sans smartphone » dans les collèges et lycées de plusieurs régions. Les élèves seront invités à laisser leur téléphone chez eux, et à réfléchir aux rapports addictifs que certains entretiennent déjà avec ce matériel loin d’être inoffensif.

Une campagne nationale de dépistage de l’audition sera également organisée au sein des CHU et CHR participants. Les résultats permettront d’établir un état des lieux statistiques de l’audition auditive des Français.

Plus généralement, 2 500 professionnels de santé (des audioprothésistes, des associations de malentendants, mais aussi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou la Médecine Service de Santé du Travail) se mobiliseront dans toute la France : avec l’ambition inchangée d’informer, et de former le public à conserver une bonne santé auditive.



Pour plus d’informations : www.journee-audition.org