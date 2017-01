Détails Publié le jeudi 5 janvier 2017 15:01

voeux

Toute l’équipe d’Audio infos et d’Audiology infos vous souhaite une excellente année 2017 et s'associe pour vous transmettre ses vœux de bonheur, de santé et de réussite !

Nous vous remercions également chaleureusement de votre fidélité.



Ludivine, Guillaume, Bruno, Kessy, Clément, Audrey, Maxime et Aurélie.