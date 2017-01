Audio infos publie la troisième édition de son supplément Management

Détails Publié le jeudi 5 janvier 2017 12:02

La rédaction d’Audio infos vous présente son supplément Management, qui accompagne le dernier numéro d’Audio infos de l’année 2016. Ce supplément, particulièrement destiné aux audioprothésistes indépendants, vous fournit quelques conseils pour vous aider dans les tâches qui ne font pas partie de la profession d’audioprothésiste stricto sensu : management, ressources humaines, comptabilité, etc.

Imaginez une situation catastrophe. Vous allez travailler comme tous les jours, dans votre centre. Il s’agit d’une journée comme toutes les autres, qui s’annonce tout à fait normale. Vous ne le savez pas encore, mais cette journée est frappée du sceau de la malédiction. Rien ne se passe comme prévu ! En arrivant dans votre centre, premier heurt : votre collaborateur, que vous détestez, vous reproche les décisions, stupides selon lui, que vous avez prises unilatéralement pour votre structure. Toujours selon lui, vous auriez dû vous faire conseiller, par un professionnel, qui aurait mieux su envisager l’avenir, prévenir les écueils et aurait remis l’entreprise sur de bons rails. Vous n’avez jamais pu supporter ce collaborateur, tout juste sorti de l’école, qui n’a pas du tout la même conception que vous de l’entreprise, et que vous ne parvenez pas à manager. Il a déjà gâché votre journée, mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Sur ce, un patient que vous avez appareillé la veille déboule dans le centre, visiblement énervé. Il n’est pas satisfait, il se sent floué ; il envisage même de porter plainte. Et la journée s’assombrit encore lorsque votre assistante vous prévient que l’administration fiscale va venir faire un contrôle de votre structure ! Il faut que vous preniez l’air… Vous sortez pour aller déjeuner, vous êtes d’humeur exécrable. En sortant de votre centre, un joggeur vous percute et vous envoie à terre. Bilan : une jambe et un bras cassés qui vous empêcheront d’exercer pendant 2 mois...

Puisse le supplément Management éviter que ces situations se produisent ou pour vous permette de vous garantir si elles se produisent malgré tout ! Bien manager, c’est aussi savoir s’entourer des bonnes personnes et faire appel à des spécialistes pour tout ce qui sort de votre champ de compétences.