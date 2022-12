Sonup reçoit le « Coup de Cœur » du Prix Galien 2022 pour son dispositif AudioMate

Détails Publié le lundi 19 décembre 2022 14:32

ototoxicité







Sonup a été désignée « Coup de Cœur » du prix Galien, dans la catégorie start-up, pour sa solution AudioMate, qui rend possible la surveillance audiologique, en auto-test à domicile, des patients sous traitement ototoxique. Le prix Galien récompense les innovations de la santé depuis 1970.

Chaque année en France, 341 000 personnes reçoivent une chimiothérapie et environ 15% des cures de chimiothérapie utilisent du cisplatine (= 51 000 personnes). Ces traitements couramment utilisés en cancérologie peuvent provoquer des acouphènes ou une perte auditive significative et irréversible. En l’absence de traitements otoprotecteurs disponibles, le principal levier d’intervention repose sur la modification du protocole de chimiothérapie, mais celui-ci ne peut intervenir efficacement que si l’ototoxicité du traitement a été détectée de façon très précoce. Si le traitement ne peut être modifié, un suivi audiologique précis permet une prise en charge précoce des conséquences associées à la baisse d’audition.

Avec AudioMate, Sonup, au même titre qu’iAudiogram, propose une surveillance audiologique pour les patients sous traitement ototoxique. Les tests auditifs et l’interface ont été pensés pour permettre des tests en autonomie, dans un environnement sonore non normé, tout en vérifiant en continu les conditions de passation des tests. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir du personnel formé en audiologie ou une cabine insonorisée pour la passation des tests. Ils peuvent être administrés dans la chambre du patient en service d’oncologie, dans une pièce calme, ou même au domicile du patient. Cette solution est associée à un casque Bluetooth calibré. L’utilisation de la solution n’est possible qu’avec ce matériel calibré, afin de garantir la fiabilité des résultats à domicile. L’ensemble est connecté à un intranet à l’usage des équipes soignantes. Celles-ci sont informées en instantané des résultats des tests et notifiées en cas d'anomalie.



Au-delà de ce cas spécifique du cisplatine, de nombreux autres traitements ou pathologies sont également susceptibles de bénéficier d’une telle solution : le suivi d’autres traitements ototoxiques (notamment d’autres traitements oncologiques et le traitement de la tuberculose), et le suivi longitudinal des patients acouphéniques, des maladies chroniques portant atteinte à l’audition (comme la maladie de Ménière) et des surdités génétiques.