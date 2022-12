Audilab dévoile une nouvelle identité employeur et organise des portes ouvertes

Détails Publié le mardi 6 décembre 2022 17:59

communication



La nouvelle idendité visuelle d'Audilab.

Le 25 novembre 2022, Audilab a profité de sa participation au 26e EPU à la cité des sciences, pour dévoiler sa toute nouvelle identité employeur.

Avec des couleurs plus vives et des personnages attrayants, cette communication reconnaissable vise à « favoriser les échanges entre le réseau et les talents en recherche d’opportunités ». Cette nouvelle identité s’articule autour d’un nom « le lab Audilab » qui fait référence aux labos, mais aussi au groupe, aux équipes qui œuvrent ensemble. Ce nouveau nom s’accompagne de l’accroche « Être utile. Être fier. Être ensemble. » qui reflète la considération de la patientèle et la valorisation d’un métier qui a du sens.

Le réseau, déjà présent sur Linkedin, renforce également sa présence en tant qu’employeur à travers le lancement de comptes Instagram et TikTok dédiés au Lab Audilab. L’objectif est de créer une relation de proximité avec le partage de coulisses mais aussi d’informations clés sur les opportunités disponibles, avec pour mot d’ordre : On va bien s’entendre !

Audilab organisera également pour la première fois des journées portes ouvertes, les vendredi 9 décembre de 17h à 20h et le samedi 10 décembre de 9h à 13h. Cinq centres Audilab ouvriront ainsi leurs portes avec pour objectif d’échanger sur la réalité et les débouchées du métier d’audioprothésiste. Les centres conernés sont :

Audilab Laval : 28, rue Souchu Servinière 53000 Laval

Audilab Le Mans Antarès : Rond-Point César Antarès - Chemin de l'Étrier Sarthois 72000 Le Mans

Audilab Nantes Rezé : 4, rue Victor Hugo 44400 Rezé

Audilab Fougères Surdicom : Maison de l'Audition – 3, bd Saint-Germain 35300 Fougères

Audilab Angers Visitation : 15, place de la Visitation 49100 Angers