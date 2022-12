Deux nouvelles gammes en classe I chez Oticon

Détails Publié le lundi 5 décembre 2022 17:42

Oticon Ruby 1 et Oticon Own 5.

Après le lancement d’Oticon Own en classe II en octobre dernier, la marque du groupe Prodition présente aujourd’hui deux nouvelles gammes en classe I : Ruby 1 et Oticon Own 5.

Oticon Ruby 1 est disponible en miniRITE, miniRITE T, BTE et BTE PP et Oticon Own 5 est disponible en styles ITC et ITE (pile 312).

Ces deux gammes embarquent les nouvelles fonctionnalités et technologies, comme la directivité multibande adaptative qui permet de s’adapter à l’environnement sonore automatiquement, le wind noise management qui atténue le bruit du vent, le gestionnaire de transitoires qui élimine l’inconfort lié aux bruits forts et soudains, et le larsen supershield qui analyse les niveaux sonores entrants, identifie le risque de larsen et prévient le sifflement avant qu’il ne se produise.

Niveau connectivité, Oticon Ruby 1 et Oticon Own 5 incluent la technologie bluetooth low energy 2,4 Ghz pour se connecter et diffuser à partir de téléviseurs, d’ordinateurs, d’iPhones ou de tout autre smartphone récent via ConnectClip.

À l’aide de l’application ON d’Oticon, qui relie l’aide auditive au réseau IFTTT, les utilisateurs peuvent se connecter à des services et appareils intelligents connectés et les contrôler. Par ailleurs, grâce cette connectivité, les utilisateurs ont accès à la fonction HearingFitness de l’application ON d’Oticon, qui offre des conseils et des encouragements sur la façon de mieux entendre, de protéger son audition et d’améliorer sa santé.