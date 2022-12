Sonup se déploie dans les entreprises

Détails Publié le vendredi 2 décembre 2022 11:23

dépistage





Après avoir annoncé une levée de fonds de 3 millions d’euros la semaine dernière, Sonup lance « SoCiety », sa nouvelle offre qui étend son dispositif de dépistage auditif et de prévention aux entreprises.

Après une phase pilote de plusieurs mois, la start-up Montpelliéraine qui jusqu’ici avait déployé sa plateforme chez les opticiens et les pharmaciens, propose dorénavant des sessions de dépistage en entreprise, encadrées par des experts en santé auditive. Après avoir passé le test, Sonup propose aux personnes (si elles le souhaitent), de les mettre en contact avec son service patient pour les accompagner dans la durée. Un référent individuel répond à leurs questions, les guide dans leur parcours de soin auditif et les oriente vers le bon professionnel si besoin. A l’issue du test, chaque salarié reçoit ses résultats et peut solliciter le service. L’entreprise organisatrice du dépistage reçoit de son côté les résultats globaux et anonymisés.

Cette offre complète est proposée à 1500€ HT / jour (pour une quarantaine de collaborateurs en moyenne) et comprend : un opérateur spécialisé sur place, possibilité de test tonal et de test vocal, documentation pédagogique, accompagnement individualisé des salariés, reporting individuel et global, préconisations et accompagnement RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) si besoin.