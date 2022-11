Les enseignes Audika et Afflelou élues « Service client de l’année »

Détails Publié le vendredi 18 novembre 2022 17:45

récompense





Comme l’an passé, Audika dans la catégorie solutions auditives, et Alain Afflelou dans la catégorie opticien, décrochent le label « Service Client de l’année 2023 ».

Audika et Afflelou se hissent donc en haut du podium, respectivement pour la troisième et septième année consécutive. Cette élection se fonde sur la méthode du test du client mystère, et est réalisée par BVA, qui évalue la relation client sur les cinq principaux canaux de contacts à distance (téléphone, e-mail et/ou formulaire, sites Internet, réseaux sociaux et chat). La qualité de la relation client délivrée est évaluée via 10 à 15 critères appliqués à l’ensemble de l’expérience client : avant-vente, vente et après-vente.

« Depuis plus de 40 ans, c’est grâce à l’engagement de nos 1400 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs autour du sens du client que nous menons à bien notre mission. Être ainsi élu, pour la 3ème année consécutive, Service Client de l’Année est une très belle récompense pour nos équipes, qui sont à tous les niveaux, parties prenantes de la relation clients », résume Michaël Tonnard, Directeur Général d’Audika.

« Nos équipes font preuve d’innovation et d’agilité pour satisfaire de manière toujours plus efficiente les besoins de nos clients. Notre marque se réinvente sans cesse en proposant de nouveaux services pour fluidifier leur parcours de soins visuels. », Afif Haddar, Directeur Général des Ventes Alain Afflelou.