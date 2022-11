Le site de la CDA se modernise

Détails Publié le vendredi 18 novembre 2022 15:40

réseau



Le site de la CDA fait peau neuve.

La Centrale Des Audioprothésistes lance son tout nouveau site grand public. Ce dernier qui adopte la nouvelle identité visuelle du groupement, a été optimisé en matière de design et de contenu.

La nouvelle interface comporte la présentation des services de la Centrale, chiffres clés, témoignages de ses adhérents, articles de presse, carte dynamique avec les contacts par secteur géographique. Les audioprothésistes peuvent désormais se connecter sur leur espace (qui a aussi été renouvelé) directement depuis la page d’accueil. « Pour la refonte de cet extranet Adhérent, notre priorité était de développer un espace qui réponde encore plus aux besoins de nos premiers utilisateurs, à savoir les audioprothésistes membres du réseau. Leur donner plus d’autonomie, plus de facilité, plus d’informations, et plus de personnalisation était au cœur de nos objectifs. C’est un premier élément clé du futur écosystème digital de la CDA », a souligné Marc Klein, le Directeur de la Centrale.