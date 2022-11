Amplifon primé pour son engagement dans l’accompagnement et la formation des jeunes

Détails Publié le jeudi 17 novembre 2022 14:52

récompense





Pour la quatrième année consécutive, l’enseigne a été certifiée par le label indépendant HappyIndex Trainees, en se plaçant à la sixième place de ce classement avec une note de 4,24/5, soit 85% d’opinions favorables.

HappyIndex Trainees est un label indépendant qui permet à toutes les entreprises de savoir comment elles sont perçues par les étudiants. Chaque alternant ou stagiaire de plus de trois mois dans l'entreprise reçoit un questionnaire anonyme et confidentiel, dans lequel six catégories sont étudiées : les opportunités de progression professionnelle, la qualité de l'environnement de travail, le management, la motivation, le sentiment de fierté d'appartenance à l'organisation, et le plaisir procuré par le fait de travailler dans cette entreprise.

Résultat pour Amplifon, 95% des stagiaires/alternants se déclarent apprécier la qualité des relations humaines ; 92,5% recommandent l’enseigne pour y faire un stage/une alternance ; 94% ont répondu positivement à la question « j’ai des opportunités d’apprendre et de développer mes compétences », et 91% ont répondu positivement à la question « je trouve du sens à ce que je fais ». L’enseigne précise par ailleurs poursuivre son recrutement, avec pas moins de 150 postes de stagiaires et apprentis.