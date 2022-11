Bernafon présente ses intras équipés d’Alpha

Détails Publié le mardi 8 novembre 2022 17:26

Le 7 novembre 2022, Bernafon a dévoilé ses nouveaux intra-auriculaires, allant de l’IIC à l’ITC/ITE afin de compléter sa gamme Alpha 9|7|5 en classe II et 1 en classe I.

Après Oticon et sa gamme Own, c’est au tour de Bernafon, autre fabricant du groupe Prodition, de lancer ses intras avec sa toute dernière plateforme technologique. Alpha IIC et CIC, les plus petites aides auditives intra-auriculaires de la gamme Alpha, sont adaptées aux pertes auditives légères à sévères. Les deux modèles comprennent chacun deux niveaux de puissance (écouteur 75 et 90) et embarquent une pile 10. Le CIC possède, en option, un bouton poussoir et la technologie NFMI (induction magnétique en champ proche).

Les modèles ITC, ITE HS et ITE FS sont également adaptés aux pertes auditives légères à sévères. Ces appareils sont dotés de la Hybrid Technology, présente dans tous les styles d’aides auditives Alpha. De nombreuses combinaisons de tailles, de niveaux d’adaptation, d'options et de couleurs sont proposées pour répondre aux besoins et préférences de chaque patient. Dotés du Bluetooth Low Energy 2,4 GHz et de la technologie NFMI, ils peuvent être utilisés pour diffuser directement du son aux aides auditives.

Tous ces modèles existent dans tous les niveaux de performances d’Alpha 9­|7|5|3|1, ainsi qu’en quatre coloris différents : beige, marron clair, moyen ou foncé, et noir.