Rexton lance deux nouveaux modèles équipés de Bicore

Détails Publié le lundi 7 novembre 2022 10:49

Surtitre





Le Ric BiCore SR et le Ric 312, les deux nouveaux modèles de Rexton disponibles depuis le 1er novembre, embarquent sa toute dernière plateforme technologique : BiCore, ainsi que ses fonctionnalités.

Les améliorations comportent, MyVoice 2.0 pour une acceptation encore plus naturelle de la voix du porteur, un réducteur de réverbération automatique permettant un son plus fluide et naturel, et des appels mains libres en Bluetooth sur iOS uniquement. Le BiCore SR est certifié IP68 (résistance à l’eau et à l’humidité), est connecté Bluetooth Android et iOs et 4% plus petit que son prédécesseur.L’appareil bénéficie de vingt-quatre heures d’autonomie ou de vingt heures avec cinq heures de streaming, et se recharge complétement en quatre heures.Le RIC 312 a vu sa robustesse renforcée par rapport à la génération précédente.



Lucile Perreau