L’actionnaire majoritaire de Demant achète 10% du capital de GN

Détails Publié le lundi 7 novembre 2022 12:14

investissement





William Demant Invest, la société d’investissement de Demant et son actionnaire majoritaire,a massivement investi dans l’un de ses concurrents directs, GN Store Nord, la maison mère de GN Hearing et de ReSound, en l’espace de quelques jours.

Entre le 2 et le 3 novembre 2022, le géant danois a acheté 5 puis 10% du capital de GN (la marque grand public Jabra et GN Hearing confondus). Depuis l’annonce de cet investissement, le prix des actions de GN est remontée en flèche (+13,75%) après des mois de chute vertigineuse. Cependant, certains spécialistes du secteur de la finance et du droit estiment que « bien qu'ils ne soient pas encore problématiques, les achats d'actions de William Demant Invest dans le groupe GN pourraient attirer l'attention des autorités si l'investissement continue à prendre de l'ampleur. »