Demant revoit ses prévisions à la baisse pour fin 2022

Le groupe Demant a publié sur son site web une annonce préalable concernant une déclaration de gestion intermédiaire pour le troisième trimestre 2022. La société fait état d'une croissance du chiffre d'affaires du groupe de 11%, mais d’une croissance organique de 1% au troisième trimestre, notamment grâce à des gains de parts de marché dans le domaine des aides auditives et de diagnostic. La maison mère d’Oticon a aussi précisé la date de la vente d’Oticon Medical à Cochlear.

Selon Demant, contrairement aux attentes, le marché privé payant américain est de plus en plus négativement impacté, notamment par la situation économique. Les perspectives pour la fin 2022 ont été ajustées et les performances devraient être plus faibles que prévu pour le groupe.

La croissance organique initialement prévue entre 4 et 6%, devrait tourner autour des 2 à 4 %. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) devrait passer de 3 500 à 3 800 millions de couronnes danoises à 3 150 à 3 450 millions. « Au troisième trimestre de l'année, notre activité de diagnostic a enregistré de bons résultats et a continué à gagner des parts de marché. A la suite de l'évolution négative récente de nos marchés, nous avons enregistré des performances inférieures aux prévisions dans nos activités de soins auditifs, d'aides auditives et de communications. Nos perspectives révisées impliquent des développements de marché faibles et continus ainsi que des incertitudes macroéconomiques, causant une faible confiance des consommateurs, et nous ne voyons plus ce développement comme un événement temporaire. Par conséquent, nous mettons en œuvre des initiatives d'ajustement des coûts dans certains secteurs du Groupe, tout en restant concentrés sur la fourniture de produits et de solutions innovants qui changent la vie de nos utilisateurs et de nos clients », a déclaré Søren Nielsen, président et CEO de Demant.

Le groupe dévoile que la croissance du marché français des prothèses auditives sera négative en 2022 suite à une « demande extraordinaire en 2021 », qui, selon Demant, a bénéficié aux revenus du groupe à hauteur de 300 millions DKK (40 millions USD) et à l'EBIT à hauteur de 150 millions DKK (20 millions USD). Demant ne s'attend pas à ce que cet avantage se reproduise.



Concernant la vente d’Oticon Medical à Cochlear, la cession est maintenant prévue pour le deuxième trimestre 2023. À la clôture de la transaction, 700 millions de couronnes danoises (493 millions de dollars américains) seront payés sur un total de 850 millions de couronnes danoises (113 millions de dollars américains).