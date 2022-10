Unitron reçoit le prix Hearing Technology Innovator Awards

Détails Publié le jeudi 27 octobre 2022 12:15

récompense





Unitron a annoncé avoir reçu une distinction pour ses aides auditives Stride B-UP et Moxi B-R, lors de la troisième édition annuelle des Hearing Technology Innovator Awards.

Les aides auditives Stride B-UP d’Unitron, à destination des personnes présentant une perte auditive sévère à profonde embarquent de la technologie Blu, une connectivité avancée, un bouton multifonction avec un profil surélevé pour une facilité d’utilisation accrue et permettent une diffusion directe à partir de téléphones mobiles et autres appareils numériques. De leur côté, les aides auditives rechargeables Moxi Blu s’adaptent automatiquement aux expériences et au style de vie de chaque personne. Elles sont dotées d’une batterie lithium-ion rechargeable et d’une connectivité mains libres.