OTC : un réseau de cliniques lance des appareils à partir de 199 $

Détails Publié le mercredi 26 octobre 2022 17:50

OTC



Les OTC du réseau Lucid Hearing.

Une semaine à peine après la mise en vente des OTC sur le marché, Lucid Hearing, un réseau de cliniques américain, a lancé sept appareils auditifs à des prix allant de 199 $ à 799 $, tous disponibles en ligne.

Les modèles en vente libre de Lucid sont moins chers que les appareils déjà annoncés, comme ceux de Sony/WSA et de Bose/Lexie à 999 $, ainsi que ceux dévoilés par Starkey : Start Hearing One, qui sera vendu au prix de 899 $ mais uniquement dans les cliniques de santé.

L’entrée de gamme de Lucid Hearing est un appareil auditif contour d'oreille à pile, offrant trois réglages programmés. Le haut de gamme comprend un appareil intra-auriculaire rechargeable avec des réglages sonores personnalisables contrôlés par une application et une batterie rechargeable d'une autonomie de seize heures. « Notre technologie pour ces appareils est en cours de développement depuis des années et est basée sur des recherches effectuées en collaboration avec l'Université du Texas à Dallas (UTD), une université de recherche en audiologie de premier plan », a déclaré Jason Kidd, président et directeur de l'exploitation de Lucid Hearing.

Fondée en 2009, Lucid Hearing propose des tests auditifs gratuits aux personnes âgées de plus de dix-neuf ans dans plus de cinq cents centres auditifs aux États-Unis, la plupart situés dans les entrepôts de Sam's Club (une chaîne américaine de clubs-entrepôts de vente au détail à adhésion). Les appareils Lucid seront vendus physiquement dans les entrepôts, mais aussi sur leur site, ainsi que dans d'autres points de vente au détail, sur Amazon et sur lucidhearing.com. Les prix de Sam's Club pour les appareils auditifs en vente libre varieront entre 199 et 799 $.

Le vice-président exécutif de la recherche et du développement chez Lucid, Bennett Griffin, a déclaré que les appareils auditifs en vente libre de la société offriraient de nombreuses fonctions, notamment la diffusion en continu sans fil, et des styles variés, dont des modèles intra-auriculaires discrets. Il a ajouté que l'investissement significatif de Lucid dans les programmes scientifiques et novateurs prédéfinis développés à la suite de la recherche audiologique offre « un avantage unique dans la mesure où ils couvriront la grande majorité des besoins des consommateurs en matière de perte auditive légère à modérée. »