Phonak remporte trois prix aux Hearing Technology Innovator Awards

Chaque année, Hearing Health & Technology Matters, un média spécialisé avec des contributeurs issus de nombreux secteurs du domaine de l’audition (praticiens, des chercheurs, des fabricants),met à l’honneur des innovations technologiques du secteur. Cette année, des dizaines de technologies innovantes classées en huit catégories ont été soumises par des entreprises du monde entier.

Le fabricant Phonak annonce avoir été récompensé dans trois catégories différentes à l’occasion de cette édition des Hearing Technology Innovator Awards. Roger On a été désigné meilleur assistant d’écoute, Phonak Audéo Life, son modèle étanche au point d'autoriser la baignade en piscine et dans la mer, a été nommée meilleure aide auditive et enfin, Serenity Choice ont été reconnues meilleures protections auditives.