L’application Meludia devient accessible gratuitement pour les professionnels de l’audition

Détails Publié le lundi 24 octobre 2022 14:15

Un an après son lancement pour les utilisateurs d’implants auditifs, Meludia est désormais accessible gratuitement pour les professionnels de l’audition.

Jusqu’au 5 octobre 2023 et en se connectant sur le profil my.medel.com, le professionnel de santé peut accéder à Meludia gratuitement pendant un an. Med-El fait également profiter ses utilisateurs en offrant une année entière d’entraînement à la plateforme. Meludia propose plus de six cents exercices auditifs pédagogiques axés sur la musique, et fournit une formation musicale structurée et guidée, destinée aux enfants et adultes musicalement expérimentés, ou non. L’application est actuellement disponible dans dix-huit langues et peut être utilisée dans le monde entier.