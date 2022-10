Oticon lance Own, des intras avec son réseau neuronal profond

Détails Publié le vendredi 21 octobre 2022 11:12

produit



La nouvelle gamme intra-auriculaire Oticon Own.

Oticon a présenté sa toute nouvelle gamme d’aides auditives intra-auriculaires baptisée Oticon Own. Entièrement personnalisés, ces nouveaux modèles, très discrets, embarquent les dernières technologies du fabricant, notamment le réseau neuronal profond, utilisé pour la première fois dans sa gamme Oticon More.

La gamme comprend un modèle IIC, CIC, ITC, ITE HS(demi-conque) et ITE FS (conque), l’objectif est de convaincre les patients qui hésitent à franchir le pas de l’appareillage, de peur d’ attirer l'attention sur leur perte auditive. Oticon Own est donc équipé de la technologie BrainHearing qui réduit l’effort d’écoute de 30% ; de la puce Polaris qui offre seize fois plus de capacité à exécuter des algorithmes complexes, soixante-quatre canaux de traitement, deux fois plus de puissance de calcul et deux fois plus de précision sur les hautes fréquences. La nouvelle gamme embarque également le fameux Réseau Neuronal Profond (RNP) entraîné avec douze millions de scènes sonores issues de la vie réelle, ce qui lui permet de s'adapter à presque tous les environnements sonores selon la marque.

Elles incluent également le système d’amplification MoreSound Amplifier, la fonctionnalité MoreSound Optimiser, qui élimine le Larsen de manière proactive, MoreSound Intelligence pour le traitement sonore et, la fonction Tinnitus SoundSupport, qui fournit des sons destinés à soulager les personnes souffrant d’acouphènes. Plusieurs modèles Oticon Own sont Made for iPhone et compatibles avec les appareils Android. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent en outre communiquer en mains libres, Apple prenant en charge le système pour les aides auditives bidirectionnelles (à partir de l’iPhone 11 ou modèle ultérieur utilisant iOS 15.2 ou version supérieure et l’iPad avec iPadOS 15.2 ou version supérieure). La technologie Bluetooth Low Energy 2,4 GHz est intégrée aux ITC Oticon Own et aux modèles supérieurs.

Les aides intra-auriculaires Oticon Own sont entièrement personnalisées, et les aides IIC et CIC peuvent en outre être adaptées au niveau 90, et les ITC, ITE HS et ITE FS Oticon Own au niveau 100. Les intras sont disponibles en quatre coloris.