LMC audio acquiert Audition Conseil et Luz audio

Le groupe LMCA (LMC Audio), premier groupe d’audioprothésistes opérant sous l’enseigne Audition Conseil avec quatre-vingts centres implantés dans le Sud-Est de la France a racheté les enseignes Audition Conseil et la centrale LUZ Audio. Cette opération devrait créer un puissant réseau indépendant de quatre cent quarante centres.

Ce rapprochement s’inscrit dans un contexte de consolidation du marché français, qui représente un chiffre d’affaires global de plus de deux milliards d’euros en 2021. Cette acquisition vise à créer un vaste réseau de centres auditifs indépendants de proximité, avec pour objectif d’offrir aux patients « une alternative pérenne face aux grands acteurs internationaux du secteur ». Concernant le financement, le groupe s’est appuyé sur ses partenaires bancaires historiques emmenés par la Caisse d’Épargne. « A l’heure où de grands acteurs internationaux adoptent une approche intégrée et verticale du métier, cette opération permet de renforcer le positionnement des indépendants avec un puissant réseau proche de ses patients qui assure la liberté d’exercer en adéquation avec ses valeurs et avec l’ensemble des fabricants », souligne Stéphane Bardet, fondateur et président de LMCA. « Depuis plus de 30 ans, l’enseigne Audition Conseil a su valoriser et défendre les valeurs des indépendants. Dans un marché confronté à des enjeux majeurs, j’ai toute confiance en la nouvelle présidence et en sa volonté à maintenir ce cap, avec ambition et responsabilité », conclut Jérôme Schertz, Directeur Général du groupe.