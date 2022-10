Audio 2000 à la télévision dès le 16 octobre

Détails Publié le jeudi 13 octobre 2022 15:14

campagne tv







Du 16 au 30 octobre prochain, Audio 2000 diffusera son tout nouveau film publicitaire télé, sur les chaînes de France Télévisions, avec un relais sur les médias sociaux.

Diffusé sur France Télévisions, ce nouveau spot publicitaire de quinze secondes plonge le téléspectateur dans les conditions de la perte auditive avec une distorsion sonore qui interpelle. Il continue ensuite avec la redécouverte du son qui révèle de plus en plus fortement les notes de la musique « Eyes of the tiger », également utilisée dans la dernière campagne publicitaire d’Optic 2000.