Le site professionnel Starkey se modernise

Le nouveau site professionnel de Starkey France.

Le 21 juillet 2022, Starkey a annoncé la mise en ligne de son nouveau site professionnel. Il est désormais plus moderne avec un design plus ergonomique, un contenu plus complet, une navigation plus simple et un accès facilité à l’information.

L’arborescence sur la page d’accueil a été simplifiée. L’utilisateur a ainsi accès rapidement à la présentation de l’entreprise, aux produits et aux publications technologiques (il y a eu une mise à jour importante de contenu plus actuel). La barre de recherche et les filtres permettent de trouver les fiches techniques, modes d’emploi, etc… De plus, en déroulant la page d’accueil, des espaces ont été dédié aux actualités produits, à l’eStore (pour commander), à la recherche Starkey pour en apprendre plus et à une assistance pour obtenir de l’aide.

La recherche se fait à partir de l’identification du besoin et dans chaque section, se trouvent des ressources pour télécharger des documents : brochures, fiches produits, fiches techniques patient, quick tips etc.

« Après 15 ans d’existence, Starkey France avait besoin de faire évoluer son site vers un design à la fois plus moderne et dynamique. L’ancien site starkeyfrancepro.com, ne sera plus disponible à compter du 1er août prochain », a précisé le fabricant.