Audio 2000 devient partenaire de l’événement solidaire LA Grenobloise 2022

L’ASPTT Grenoble Athlétisme ainsi qu’Optic et Audio 2ooo, s’associent pour proposer à tous les visiteurs des animations gratuites, ludiques, sportives et interactives lors de LA Grenobloise 2022, une manifestation sportive de deux épreuves : une course et une marche.

En complément de ces deux épreuves, qui auront lieu dimanche 18 septembre 2022, un village ouvrira ses portes dès le samedi 17 septembre, afin de soutenir les deux associations : La Ligue contre le cancer et l'Enfant bleu Grenoble. Le but de cet évènement est également d’informer et de sensibiliser le public aux bons gestes à adopter pour conserver une bonne santé physique, visuelle et auditive. Le village LA Grenobloise accueillera donc le « Village Sport Vision & Audition » d’Optic 2ooo et d’Audio 2000 les 17 et 18 septembre, au centre de l’anneau de vitesse (parc Paul Mistral). Il sera ouvert à tous, aux visiteurs et aux participants à la course de 8,2 km ou à la marche 4,5km.

Au programme du « Village Sport Vision & Audition » :

• Des tests visuels et auditifs proposés par les opticiens Optic 2ooo et audioprothésistes Audio 2000 : l’occasion de faire un point sur sa vue, son audition et les bons gestes à adopter pour en prendre soin dans la pratique de son sport.

• Des animations sportives pour stimuler la vue et l’audition : petits et grands pourront tester des simulateurs de canoë-kayak en réalité virtuelle, s’exercer à grimper un mur d’escalade ou encore jouer à des jeux sportifs sur une console en mode « normal » et « sans son » avec des lunettes simulant une pathologie visuelle comme la DMLA (Dégénérescence Maculaire à l’Âge).

• Une activité autour du para-sport sera également proposée pour montrer l’importance de la vue et de l’audition dans la pratique d’une activité physique.

Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous (participants ou non à la course), le samedi 17 septembre de 10h à 18h et le dimanche 18 septembre de 10h à 17h.