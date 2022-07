Le Ponto 5 Mini d’Oticon est disponible en France

Détails Publié le jeudi 7 juillet 2022 10:46

Oticon Medical a annoncé le 1er juillet 2022, que sa dernière innovation, le Ponto 5 Mini, serait disponible d’ici quelques jours dans en France.

La commercialisation de « la plus petite aide auditive à ancrage osseux du monde » selon son fabricant, ne commencera pas avant le 11 juillet prochain. Ponto 5 Mini embarque l’OpenSound Navigator (OSN), une technologie qui permet d'accéder à un paysage sonore à 360° et qui offre une meilleure compréhension de la parole, ainsi qu’une réduction de l'effort d'écoute. L’OpenSound Optimizer permet de détecter et empêcher l’apparition du Larsen, et peut offrir jusqu'à 6dB de gain en plus. Le Ponto 5 Mini bénéficie également de nombreuses options de connectivités grâce aux applications (RemoteCare) et technologies (Bluetooth LE 2,4 GHz) intégrées pour aider les utilisateurs à rester connectés.