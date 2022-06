EHIMA : L'industrie de l’audition renoue avec la croissance en 2021

Détails Publié le mercredi 29 juin 2022 17:12

industrie







Après une baisse notable des ventes mondiales d'appareils auditifs en 2020, les ventes annuelles ont rebondi en 2021, selon les chiffres publiés en juin 2022 par l’EHIMA, l'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs.

En 2021, les fabricants membres de l'EHIMA, ont vendu 18,79 millions d'appareils auditifs au total. Par rapport à l'année précédente, les ventes ont donc augmenté de 33 %, « un retour à la trajectoire de croissance observée avant 2020 », comme le précise l’organisation. « La croissance de l'année dernière montre que la demande de solutions auditives de haute qualité ne faiblit pas. Même lorsque les contacts étroits dans les magasins d'audiologie ont été temporairement limités, en raison de la pandémie, l'innovation des produits s'est poursuivie et le dévouement de tous les employés travaillant pour les entreprises EHIMA est resté exceptionnellement élevé », a expliqué Eric Bernard, président de l'EHIMA.



EuroTrak, la série d'enquêtes multinationales pilotée par l'EHIMA sur les personnes vivant avec une perte auditive, montre une prise de conscience accrue des avantages d'une prise en charge auditive opportune dans différents pays. Dans la seule Union européenne, environ 22,6 millions de personnes vivent avec une perte auditive invalidante non traitée, entraînant des coûts annuels de 185 milliards d'euros. Les aides auditives et les implants auditifs, aident à réduire les risques, à rester indépendant et à participer pleinement à la société jusqu'à un âge avancé.