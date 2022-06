L’enseigne Audio 2000 devient "supporteur" officiel des JO 2024

Détails Publié le mercredi 29 juin 2022 12:06

enseigne







Tout comme sa branche d’optique, Optic 2000, l’enseigne d’audition Audio 2000 devient à son tour "supporteur" officiel des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Audio 2000 se fixe comme missions de sensibiliser au rôle essentiel que joue l’audition dans la pratique du sport, et également à l’importance de la protéger avec des bouchons d’oreille adaptés. L’enseigne sera présente aux côtés d’Optic 2ooo dans les « Villages Sport Vision & Audition » qui seront organisés dans toute la France jusqu’en 2024, dans les collectivités impliquées dans le programme « Terre de Jeux 2024 ». Plusieurs animations ludiques, sportives et interactives sont proposées pour toute la famille afin de sensibiliser chacun aux bons gestes à adopter pour préserver sa vue et son audition lors de la pratique de son activité sportive.

Audio 2000 soutiendra également un sportif jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris.