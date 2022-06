Evolv AI reçoit trois nouveaux prix

Détails Publié le mercredi 29 juin 2022 11:48

La gamme d'aides auditives Evolv AI, du fabricant Starkey continue de recevoir des récompenses. Elle compte à ce jour six prix à son actif. Les trois derniers en date sont les « Gold Stevie Award », « IF Design Award » et « Medical Design Excellence Awards ».

Evolv AI a été nommée finaliste au « Medical Design Excellence Awards 2022 » dans la catégorie Produits de réadaptation et Technologie d’assistance. Ce concours récompense des réalisations importantes dans la conception et l’ingénierie de produits médicaux, qui améliorent la qualité de la prestation et de l’accessibilité aux soins de santé.

La technologie a été nommée finaliste au « iF Design Award 2022 » dans la catégorie Médical/Santé. Ce concours international reconnaît l’excellence en matière de design et constitue un gage de qualité pour les consommateurs et la communauté du design.

Enfin, la gamme Evolv AI a remporté le prix « Gold Stevie Award » dans la catégorie Santé & Produits pharmaceutiques au « 20th Annual American Business Awards ». Ce programme de récompenses attribuées aux entreprises américaines, a reçu plus de 3 700 nominations cette année. Créé en 2002 pour honorer et générer une reconnaissance publique, le Stevie est devenu l’un des prix les plus convoités au monde.



Pour rappel, la gamme Evolv AI de Starkey est une évolution de la gamme Livio AI. Elle présente les mêmes fonctions d'intelligence artificielle, avec des possibilités de gérer son activité physique ou encore la détection de chute, ainsi que son règlage par double tap sur l'aide auditive, une fonction appellée Edge, mais avec en plus des capacités sonores améliorées. Selon le fabricant, elle se mettrait à jour 55 millions de fois toutes les heures.