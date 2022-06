Starkey renforce son équipe commerciale

Détails Publié le vendredi 24 juin 2022 09:51

Fabricant





Depuis le début de l’année 2022, le fabricant Starkey augmente ses effectifs, notamment au niveau du service commercial. Une nouvelle organisation a été mise en place avec une meilleure présence sur le terrain, afin d’atteindre un effectif de trente-trois personnes.

Ce service se structure de la manière suivante : un directeur commercial, un directeur de l’audiologie, deux managers terrain, un manager sédentaire, deux responsables grands comptes, dix-sept responsables régionaux, quatre formateurs terrain, trois commerciales sédentaires et deux assistantes commerciales. Grâce à cette nouvelle organisation et à une nouvelle répartition géographique, les audioprothésistes auront une plus grande réactivité de la part de Starkey, ce qui permettra de faciliter leur quotidien et le bien-être de leurs patients.

« Nous avons réduit les secteurs actuels pour en créer 4 supplémentaires : ce qui représente 17 secteurs au niveau national et DOM TOM. Nous avons intégré 6 nouvelles personnes au sein de l’équipe des commerciaux : Charline Jus, Nathalie Duranty, Anderson Bruno, Aymeric Palandjian, Benjamin Caucal et Grégoire Gerbe, qui montent en compétences progressivement depuis le mois de janvier. Les derniers entrants, arrivés au mois de mars, sont encore en cours de formation, pour travailler progressivement en autonomie », a déclaré Audrey Jacob, manager des ventes sud.