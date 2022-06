Anthony Afflelou devient le directeur général du groupe Afflelou

Détails Publié le lundi 13 juin 2022 18:00

Anthony Afflelou est le nouveau directeur général du groupe.

Anthony Afflelou, le directeur général marketing et communication du groupe depuis 2021, et l'un des fils d'Alain Afflelou, vient d'être nommé directeur général. Un symbole fort à l’approche du 50ème anniversaire de l’ouverture de la première boutique du Bouscat par Alain Afflelou.

Grâce à ses expériences et son apprentissage au sein de diverses entités et directions du Groupe, Anthony Afflelou possède une vision stratégique des marchés de l’optique et de l’audition. « Je suis honoré de prendre la direction générale du groupe auquel je suis évidemment profondément attaché. J’aime cette entreprise, je crois aux talents qui la constituent et qui ont durant toutes ses années, contribué à sa réussite. Aujourd’hui, la marque Afflelou est familière à l’ensemble des Français et dépasse nos frontières. Nous sommes prêts pour de nouveaux et passionnants challenges, dans un projet partagé collectivement », a déclaré Anthony Afflelou.

Après avoir été diplômé de son école de commerce à Bordeaux, Anthony Afflelou s’est spécialisé dans la communication digitale en intégrant en 2014 l’entreprise de vidéos publicitaire en ligne Teads, en tant que responsable d’édition international.

Anthony Afflelou a rejoint le groupe en 2015, à Madrid dans un premier temps, où il a travaillé pendant plus d'un an en magasin afin de se familiariser avec le métier. Puis, il a intégré l'équipe du développement international à Genève afin de commercialiser la marque à l’étranger. Il a ainsi contribué aux implantations des magasins en Chine, Vietnam et Thaïlande, mais également en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Colombie. Un an et demi plus tard, il a codirigé la transformation digitale du groupe.

Ensuite, il a occupé avec succès pendant deux ans le poste de directeur marketing en charge des marchés optique et audio, mais également de la communication, des relations publiques et de la presse. Pendant ce mandat, Anthony a su faire de la crise sanitaire, une opportunité pour lancer de nombreux services innovants et digitaux : prise de rendez-vous en ligne, service voiturier, camions mobiles, télémédecine… Il était depuis 2021, directeur général marketing et communication du groupe.