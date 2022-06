Phonak dévoile ses solutions pour accompagner ses patients pour l’été

Détails Publié le vendredi 10 juin 2022 12:08

fabricant







Phonak présente ses solutions pour aider les personnes appareillées à profiter de leurs vacances, sans s’inquiéter pour leurs aides auditives.

Le fabricant rappelle qu’il bénéficie d’un réseau d’audioprothésistes présents partout dans le monde. Une carte interactive est d’ailleurs disponible sur le site afin de les localiser. De plus, chaque porteur d‘aide auditive, peut voir ses appareils réglés à distance par son audioprothésiste habituel afin d’adapter l’écoute au plus juste par rapport à l’environnement.

Phonak met surtout en avant sa dernière innovation : Audéo Life, la première aide auditive rechargeable et étanche. Cette dernière résiste à la transpiration, à la poussière et à l'eau (elle peut être immergée jusqu’à 50 cm).



Lucile Perreau