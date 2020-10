Audika lance un partenariat avec la Fédération Française de Bridge

Détails Publié le lundi 5 octobre 2020 12:23

Le 2 octobre 2020, le réseau Audika a annoncé avoir signé un partenariat avec la Fédération Française de Bridge (FFB). Cet accord apportera un accompagnement personnalisé auprès des 90 000 licenciés, ainsi qu’une réduction sur les aides auditives pouvant aller jusqu’à 15 %.

« Ce partenariat permet à nos équipes Audika d’établir un contact privilégié avec les licenciés de la FFB. Nous les sensibiliserons sur l’importance d’une bonne audition et sur nos solutions auditives ultra-modernes et connectées, pour profiter pleinement de leur activité, bien communiquer lors des compétitions, et plus largement bénéficier d’une meilleure vie », explique Patrick Tonnard, le directeur des partenariats d’Audika.

« C’est un partenariat pertinent qui nous lie à Audika, acteur majeur de l'audiologie sur le marché en France. Il nous a semblé opportun de mettre en avant les produits et les services d’Audika auprès de nos adhérents afin de les sensibiliser aux enjeux de la santé auditive », a indiqué de son côté, Patrick Bogacki, le président de la Fédération Française de Bridge.



Lucile Perreau