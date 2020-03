Capital humain : double récompense pour Starkey

Détails Publié le lundi 9 mars 2020 11:32

innovation

Les Innovation Awards récompensent les organisations à la pointe de la gestion du capital humain.

Le fabricant d’aides auditives Starkey a annoncé deux récentes récompenses liées à ses stratégies RH.

Ultimate Software a décerné à la compagnie américaine un prix de l’innovation. Décernés chaque année lors des Company’s Connections conference, les Innovation Awards récompensent les organisations à la pointe de la gestion du capital humain. Starkey a utilisé le logiciel de ressources humaines UltiPro pour améliorer l’expérience des employés. Son équipe RH a souhaité« tirer parti des technologies axées sur les employés pour créer des économies dans toute l'organisation », explique le directeur des ressources humaines Jeff Krautkramer. De plus, le partenaire de Starkey, Marathon Health, a récemment reçu le prix 2020 Best in KLAS dans la catégorie des services de santé au travail.