Entendre fête ses 40 ans en novembre

Détails Publié le mercredi 23 octobre 2019 11:14

Stand Entendre à la SFORL

Le réseau Entendre célèbre son 40ème anniversaire fin novembre. Créé il y a 40 ans, il s'est construit autour d'un réseau d'audioprothésistes diplômés d'Etat indépendants. Entendre compte aujourd'hui environ 300 centres.

Nous sommes fiers de fêter cette année nos 40 ans, ce qui est une belle longévité pour une entreprise aujourd'hui, nous explique Laurent Piron, Président d'Entendre. Nous sommes particulièrement fiers de cette longévité car nous prouvons ainsi que notre choix de fonctionnement est adapté, puisque nous sommes le seul réseau d'audioprothésistes sous forme de coopérative, avec un fonctionnement comme des indépendants mais avec la force du groupe ".

Des affiches en centres, annonces presses, affichage urbain… ont été déployés tout au long de l'année pour informer le grand public de cet anniversaire.

" 2019 est à la fois l'année de nos 40 ans et une bonne année pour Entendre ", souligne Laurent Piron. " Nous nous sommes bien adaptés à la nouvelle réforme, qui se révèle plutôt favorable aux indépendants. En effet, notre organisation est plus souple que celle des grosses structures, nous sommes donc plus rapides pour réagir ".

Le réseau, qui met en avant ses nombreuses formations régionales ou nationales, accueille chaque année une vingtaine de nouveaux centres. Cependant, certains partent également sous d'autres enseignes. Néanmoins, le bilan de 2019 sera positif en terme à la fois d'ouvertures et d'activité, le réseau affichant une croissance de +9% cette année, selon son président. Il totalise plus de 50.000 appareils vendus chaque année. La structure en coopérative démontre également son attractivité, de jeunes audioprothésistes choisissant de rejoindre Entendre chaque année. La moyenne d'âge des membres est d'environ 40 ans.uction