Opn S2 et S3 : Oticon sort en avance deux versions rechargeables de son mini Rite Opn S

Détails Publié le lundi 20 mai 2019 12:51

Oticon, Opn s



Seulement deux mois après la commercialisation du OPN S, Oticon annonce le lancement des Opn S2 et S3 mini Rite R plus tôt que prévu.

Face au succès de sa gamme Opn S - micro-contour d’oreille haut de gamme rechargeable lithium-ion et connectée –, et aux besoins croissants de ses utilisateurs, Oticon a décidé d’anticiper le lancement de ses deux mini-Rite rechargeable Lithium-ion : l’Opn S2 et l’Opn S3. Aide auditive haut de gamme, l’Opn S2, permet la réduction modérée du bruit de fond. De son côté l’Opn S3 propose une version plus accessible et allégée de son modèle Opn S1 et facilite la réduction basique du bruit de fond.



Pour rappel, en mars dernier, Oticon lançait sur le marché des aides auditives sa nouvelle technologie intitulée : OPN S. Son objectif : réduire l’écart de compréhension en milieu bruyant entre les auditions déficientes et normales. Pour ce faire, le fabricant d’aide auditive a mis au point une nouvelle puce Velox S. Celle-ci possède une puissance de traitement du signal supérieur à celle présente sur son prédécesseur l'OPN, permettant un traitement du signal plus précis. L’aide auditive OPN S permet entre autres au cerveau d'accéder à tous les sons pertinents dans un paysage sonore à 360°, d’améliorer la compréhension de la parole, de réduire l’effet d’écoute ou encore d’accroitre la capacité de remémoration.