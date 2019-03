Audika cible un total de 700 magasins dans les 3 prochaines années

Détails Publié le mercredi 27 mars 2019 10:50

Présent sur le marché français des aides auditives depuis près de 40 ans, Audika compte atteindre 700 centres d'ici deux ou trois ans.



550, c'est le nombre actuel de magasins sous l'enseigne Audika en France métropolitaine. Et l’enseigne entend bien accroitre encore un peu plus ce chiffre dans les années à venir, puisqu’elle nous a expliqué lors du Congrès des Audioprothésistes à Paris du 22 au 23 mars 2019, qu’elle comptait atteindre environ 700 magasins dans les trois années à venir. En moyenne, Audika ouvrirait même un centre par semaine. A titre comparatif, l’enseigne comptait 496 points de vente au 1er janvier 2018.



L'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire français, pour permettre aux patients de se déplacer le moins possible. Ce développement s'effectue soit par l'absorption de petits réseaux, soit par l'achat un à un de magasin ou corner. L’ensemble de ces magasins est reliés informatiquement, tant pour les questions de réparation, de SAV ou de suivi de commandes.



En matière de stratégie, Audika s'est illustré par le passé par des options audacieuses. L'enseigne a d'abord eu recours à des campagnes marketing et publicitaires, en particulier à des spots télé avec Robert Hossein et Annie Duperey, ce qui a permis de les faire connaître du grand public. Ensuite, Audika a importé des appareils de l'étranger. La marque a également fait évolué ses magasins pour que les patients soient accueillis comme des clients, avec l'ensemble des concept commerciaux que cela implique. "Aujourd'hui, nous cherchons à développer le maillage de l'enseigne, en développant de nombreux petits centres, dont des corners chez les opticiens" nous a expliqué Mickaël Tonnard, le nouveau directeur général d'Audika. Tous les magasins appartiennent à Audika à l'exception d'un seul, le dernier des franchisés, qui est proche de la retraite.