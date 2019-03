Audika : Michaël Tonnard est le nouveau directeur général

Détails Publié le lundi 25 mars 2019 18:35

Nomination

AUDIKA



Michaël Tonnard reprend les rênes d’Audika après le décès de son oncle, Alain Tonnard, co-fondateurs de l’enseigne.



Une page se tourne et une autre s’ouvre. L’identité familiale d’Audika, elle, perdure, malgré son absorption par le groupe Demant en 2015. Après 13 ans d’expérience au sein de la maison, Michaël Tonnard a officiellement été nommé au poste de directeur général d’Audika le 21 mars 2019. Directeur Délégué de la marque depuis novembre 2011, et bien que destiné au début de son parcours professionnel à l’univers de la finance, il reprend la barre après la disparition brutale à l’âge de 67 ans de son oncle, Alain Tonnard en septembre dernier.



Pour la petite histoire, Audika est née en 1976 d’une entente cordiale autour de deux frères visionnaires dans l’approche du métier de la correction auditive, Alain et Jean-Claude Tonnard. Grâce à la mise immédiate sur le marché d’aides performantes, le groupe a su devenir au fil des années l'une des enseignes les plus répandues en France.