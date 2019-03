GN Hearing fête ses 150 ans

150 ans du GROUPE GN HEARING

Le groupe GN Hearing fête cette année ses 150 ans. Retour sur leurs innovations techniques et audiologiques qui ont marqué l’histoire de l’audiologie.

Le groupe GN Hearing commercialise leurs aides auditives sous les marques ReSound et Beltone dans 100 pays.



Fondé en 1869 par l’homme d’affaires danois C.F Tietgen, à l'occasion de la construction d’une ligne télégraphique entre l’Europe du Nord et la Chine, l’enseigne a exploité ce nouveau mode de communication. Suite à cette première mondiale, GN Hearing – initialement appelé Great Nordic Telegraph Company – a régulièrement été le catalyseur d’innovations, avec notamment :



· La première aide auditive Danavox créée en 1943.

· La création du radiotéléphone Storno à partir de 1949.

· L’invention du Stetomike en 1979, le premier casque d’écoute pour call-centers pour passer des appels téléphoniques dans les environnements bruyants.

· Le lancement en 1992 du premier système DFS (Digital Feedback Suppression System) au monde afin d’offrir aux utilisateurs d’appareils auditifs une expérience sonore plus naturelle et plus confortable, sans effet Larsen.

· La création en 2010 de la première aide auditive au monde intégrant la technologie 2,4 GHz avec ReSound Alera et Beltone True pour une diffusion en streaming audio de haute qualité.

· L’élaboration en 2014 de la première aide auditive Made for iPhone avec ReSound LiNX et Beltone First, offrant une connectivité directe avec un iPhone sans appareil supplémentaire.



Dans les années à venir, GN Hearing souhaite mettre à profit ses compétences dans le traitement du son - de plus en plus basées sur des logiciels et des technologies d'intelligence artificielle (IA) – afin de développer des solutions intelligentes.







Thibault Verron