2018, encore une année record pour Amplifon

Détails Publié le mardi 19 mars 2019 14:19

Finance

Crédit: DR



Pour la quatrième année de suite, Amplifon enregistre des résultats records pour 2018 et annonce une fois de plus un taux de croissance à deux chiffres.

Depuis quatre ans, Amplifon affiche d’excellents résultats financiers. En réalisant une progression de 10,6% par rapport à une année 2017 déjà historique, le groupe établi un nouveau record avec un chiffre d’affaire de 1 372 milliards d’euros en 2018. Le bénéfice de l’entreprise s’élève à 113 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de presque 20% en un an. Les résultats du dernier trimestre 2018 ont été particulièrement satisfaisant pour l’entreprise, grâce à une augmentation de 11,2% du chiffre d’affaire par rapport à la même période l’année précédente.Outre cette forte croissance, l’expansion d’Amplifon s’est traduit en 2018 par l’acquisition du réseau de distribution GAES pour 528 millions d’euros, ce qui en fait le plus gros rachat effectué par le fabricant italien. Selon Enrico Vita, PDG d’Amplifon « L’acquisition de GAES, la plus importante de notre histoire, a renforcé notre groupe et lui a permis d'atteindre une dimension encore plus importante ».En 2018, 271 magasins et 86 shops-in-shopsont été acquis, principalement en France, en Allemagne, au Canada et en Chine pour un cout total d’environ 90 millions d’euros. Enrico Vita a déclaré « 2018 a été une année vraiment spéciale, également en raison des nombreuses initiatives stratégiques importantes qui ont été entreprises ». Désormais le fabricant italien possède environ 11 000 points de vente, dont 5 150 magasins.