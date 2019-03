Du nouveau chez Biotone

Détails Publié le jeudi 7 mars 2019 15:21

Prise de poste



Pierre Novion a rejoint Biotone en janvier 2019 au poste de commercial.

Pierre Novion a rejoint l'équipe de Biotone au poste de commercial.Titulaire d’un BTS en diététique, Pierre Novion a tout d’abord évolué entre 2013 et 2017 en tant que diététicien avant de rejoindre l’entreprise FitForMe en tant que commercial spécialiste produit et délégué médical. En rejoignant Biotone, Pierre Novion est charge des relations commerciales sur la région Haut de France à travers sa présence sur neuf départements, à savoir l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas de Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Eure, les Ardennes et la Marne.