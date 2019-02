Widex et Sivantos aptes à fusionner

Détails Publié le vendredi 22 février 2019 15:56

FUsion d'entreprises



Sivantos et Widex ont reçu l'accord pour fusionner.

Antoine ERICHER

La société allemande Sivantos et la danoise Widex ont désormais l’autorisation de la Commission Européenne pour fusionner. Cette jonction stratégique permettra de créer un leader mondial de la fabricatoin d'appareils auditifs.

C’est désormais possible. Widex et Sivantos ont reçu l’accord de la Commission Européenne en vue de leur fusion. L’institution européenne a conclu que l'union des deux fabricants de prothèses auditives ne poserait aucun problème de concurrence, tout comme les autres juridictions concernées. La transaction est maintenant attendue pour mars 2019.



A travers cette nouvelle entité, la société danoise Widex et la société allemande Sivantos, vont créer un géant mondial dans le domaine des prothèses auditives avec un chiffre d’affaire dépassant 1,7 milliards d’euros. La firme, dotée d’une plateforme de distribution multicanale complète interviendra sur 125 marchés et comptera plus de 10 000 employés à travers le monde.« Notre objectif a toujours été de développer les meilleurs appareils auditifs afin d’améliorer la vie des malentendants. La fusion avec Sivantos nous rapproche de cet objectif en créant une société dotée des moyens de recherche et développement les plus puissants du secteur et des canaux de vente pour garantir que nos produits innovants atteignent autant de personnes que possible », a déclaré Jan Tøpholm, le président de Widex.Le nom que portera ce nouveau géant n’est en revanche pas connu. A l’issue de cette fusion, toutes les marques appartenant respectivement à Widex et Sivantos continueront de fonctionner avec des forces de vente et des organisations distinctes.