Entendre récompensé au 31e concours de l’IREF

Publié le mardi 4 décembre 2018

distinction

Michaël Bertoux, Benoit Quinette et Laurent Piron de la coopérative Entendre. ©IREF

Le 5 novembre, la 31e cérémonie de la Fédération des Réseaux européens de Partenariat et de Franchise (IREF), récompensait les meilleurs franchisés et partenaires de France.

Placée sous le haut parrainage de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, l’IREF mettait à l’honneur 62 lauréats, représentant 50 enseignes parmi les plus dynamiques de France. L’IREF rassemble toutes les formes de commerce organisé indépendant : coopératives, franchises, partenariats, concessions et affiliations.



Parmi les lauréats récompensés par l’IREF, les audioprothésistes de la coopérative Entendre, Michaël Bertoux (Angoulême dans la catégorie « lauréats de la décennie ») et Benoît Quinette (Bordeaux – dans la catégorie « meilleurs franchisés et partenaires »).



La cérémonie était présidée par Michel Kahn, président de l’IREF, et se déroulait dans les salons prestigieux de l’Automobile Club de France en présence des grands noms du commerce organisé indépendant et associé.



Les lauréats ont été sélectionnés par un jury de professionnels présidé par Pierre Goguet, président de CCI France. Ce concours des « Meilleurs franchisés et Partenaires de France », lancé en 1987, est ouvert aux franchisés ou partenaires indépendants, présentés par leur franchiseur ou leur partenaire principal.







Parmi les critères de sélection : leur performance économique, la participation à la vie du réseau, la communication, l’insertion dans l’environnement local, l’attitude à l’égard des consommateurs, le dynamisme et l’expansion de l’entreprise.



Téléchargez la liste des lauréats en suivant ce lien.