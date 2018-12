Nicolas Brisard rejoint l’équipe commerciale de Biotone

Détails Publié le jeudi 29 novembre 2018 15:33

Ressources humaines

Nicolas Brisard -©Biotone

L’équipe commerciale de Biotone s’agrandit avec l’arrivée de Nicolas Brisard. « Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous, Nicolas Brisard, qui après plusieurs semaines de formation maison, rejoint l’équipe commerciale et prend la responsabilité des départements du Grand Ouest de la France.

C’est avec enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à Nicolas, au sein de la Biotoneaddict », fait savoir le distributeur de solutions auditives pour les professionnels.

Âgé de 30 ans, Nicolas prend donc la responsabilité des départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, du Loir-et-Cher, de la Sarthe, de la Mayenne, de l’Ile et Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Finistère, du Morbihan, de la Loire Atlantique, du Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire.

Fort d’une expérience professionnelle de 10 ans, Nicolas Brisard était depuis deux ans responsable commercial pour le nord-ouest pour une société spécialisée dans la fourniture d’équipements et de réactifs de biologie à usage vétérinaire. Il est diplômé du CFA de Nantes.







Pour contacter Nicolas Brisard :

06 27 95 26 86

