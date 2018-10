Sonance monte à Paris

Détails Publié le lundi 15 octobre 2018 14:50

ENSEIGNE



Allison Tubiana inaugure le premier centre d'audioprothèse Sonance de la capitale. (crédits photos : Sonance)

Pour la première fois depuis sa création en 2014, l’enseigne Sonance s’installe à Paris.

C’est Alisson Tubiana qui sera à la tête du premier laboratoire parisien. À 26 ans, cette audioprothésiste titulaire d’un DU en Audiologie de l’enfant inaugure un centre d’audioprothèse dans le 18e arrondissement de Paris, au nord de la capitale. Une arrivée qui n’est qu’un début pour la praticienne qui veut ouvrir une structure parisienne ou francilienne chaque année.

Le directeur général du réseau d’audioprothésistes indépendants, Hervé Bouberka, faisait part de son enthousiasme par voie de communiqué lundi 8 octobre : « Nous sommes ravis d’accueillir une jeune femme comme Alisson Tubiana au sein du réseau Sonance. Elle représente très bien notre licence de marque qui est essentiellement composée d’audioprothésistes expérimentés, jeunes, dynamiques et libres. » Enthousiasme partagé par la principale intéressée « J’ai toujours eu la volonté de m’installer vite. Avec l’appui et le soutien de mon père, j’ai pu réaliser ce rêve dès que je m’en suis sentie prête. C’est lui qui m’a présenté à Hervé Bouberka et en un rendez-vous, mon choix était fait, j’ai adoré le concept : design, confort, ergonomie, accompagnement et indépendance. C’était Sonance ! ». Ce premier laboratoire ne devrait pas rester seul très longtemps : il sera rejoint par un second au sein du quartier des Grands Boulevards, dans le centre parisien prochainement.